Bologna, Italiano perde Lykogiannis per infortunio: salterà la Lazio
09.02.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Il Bologna perde pezzi in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato contro il Parma, Charalampos Lykogiannis si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema ai flessori della gamba destra.
Il terzino greco dovrà restare fermo per circa 3 settimane e non sarà a disposizione di Italiano per la partita contro i biancocelesti. Questo il comunicato del club rossoblù:
"Gli esami cui è stato sottoposto Charalampos Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane".
