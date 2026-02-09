Lazio, Graziani duro: "Gol evitabilissimi. E l'errore di Noslin..."

Al termine della partita pareggiata tra Juve e Lazio, è intervenuto durante la Domenica Sportiva, l'ex attaccante Francesco Graziani che ha commentato la prestazione delle due squadre in campo, criticando la fase difensiva della formazione di Sarri.

LA PARTITA - "Sapevo che non era finita la partita al 94', la Lazio stavo difendendo con le unghie, però era in difficoltà nella fase difensiva, la Juventus attaccava un po' da tutte le parti ed è una squadra che ha calciato in porta 34 volte e forse meritava qualcosa di più. Però quando ha sbagliato Noslin, ho detto attenzione, gol sbagliato, gol subito, guarda caso sono stato un profeta in questo, mi dispiace per la Lazio, ma alla fine è arrivato 2-2. Meritato comunque per la Juventus, devo essere sincero".

I GOL SUBITI - "La Lazio ha presi due gol evitabilissimi, però a volte, la bravura di una squadra è anche quella di approfittare delle difficoltà e delle negligenze dei difensori avversari. Sono stati molto bravi, ripeto, sul risultato, forse potrebbe stare stretto un po' alla Juventus, ma insomma la Lazio, con questo pareggio, porta a casa anche tanta soddisfazione".