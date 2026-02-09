Juve, Spalletti a Sky: "Non era facile riprendere la Lazio". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio nel finale contro la Lazio, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Rimane quella che è la cosa più difficile che sono riusciti a fare i ragazzi: ribaltare il risultato e riuscire a riagguantarlo. Perché lì dentro ci sta di commettere un ulteriore errore e di lasciarsi prendere dal timore di non farcela, invece ho visto carattere e reazione mentale, in tanti casi, la lucidità e un po' frenesia, che è una cosa che metteremo a posto".

"Per me da quando sono arrivato, è tantissima roba, perché io vedo che si mettono a posto anche in queste altre cose. Un altro attaccante? Noi si diventa ancora più forti al di là che ci possa mancare una caratteristica o meno. Non solo quella dell'attaccante perché abbiamo cercato di prendere un attaccante ma poi non ci siamo riusciti".