Impallomeni: "La Lazio può fare di più, non è inferiore alle prime sei"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della Lazio contro la Juventus, parlando anche in maniera più generale della stagione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

"Ho sempre detto che la Lazio doveva risolvere i problemi sul campo. A Torino abbiamo visto che non è una squadra così scarsa. Alti e bassi ci sono, ovvio, ma non è inferiore alle prima sei. La Lazio è praticamente quella dello scorso anno, deve inventarsi qualcosa Sarri. Ieri ha sfiorato il 3-0, poi il 3-1, ha colpito la Juve quando doveva, poi è finita 2-2".

"I problemi vanno risolti sul campo, questa squadra può fare di più e Sarri ha l'obbligo morale di trovare soluzioni. Ho sentito Sarri, chiede la mano dei tifosi ma anche lui a parole dovrebbe sostenere il gruppo, che vale di più di quanto ha detto in precedenza".