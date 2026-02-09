Roma, Tovalieri racconta: "Soffrivo due difensori della Lazio..."
RASSEGNA STAMPA - La più grande sfida, e allo stesso tempo l'incubo, di ogni attaccante è dover affrontare difensori di un certo calibro. Con alcuni ti esalti, altri li soffri particolarmente.
Soprattutto quando sono tra i più forti al mondo: è il caso di Stam e Couto, ex difensori della Lazio, ma anche Montero, Cannavaro o Baresi, difensori di livello che l'ex attaccante della Roma Sandro Tovalieri ha raccontato di aver sofferto particolarmente. Ecco di seguito le sue parole rilasciate a Il Cuoio:
"Brio e Montero erano due animali sportivamente parlando, era tosto Vierchowod e poi lo stesso dico di Pasquale Bruno che ti menava pure nel sotto- passaggio. Couto, Stam, Baresi, Cannavaro: ho giocato contro i più forti difensori al mon- do. Però, ecco, non mi posso lamentare, soprattutto dei 17 gol realizzati con la maglia del Bari. Ora però è cambiato tutto".