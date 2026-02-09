Coppa Italia, scelto l'arbitro di Bologna - Lazio: la designazione
09.02.2026 12:05 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Archiviata con un pareggio la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juve, la Lazio può ora pensare alla Coppa Italia. Dopo aver superato il Milan agli ottavi, la squadra di Sarri si giocherà l'accesso alle semifinali al Dall'Ara contro il Bologna, nella sfida in programma alle 21:00 di mercoledì 11 gennaio.
L'arbitro designato per dirigere la gara dei quarti di finale è Daniele Chiffi della sezione di Padova, che sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti Rossi M. - Ceccon e dal IV Uomo Marinelli. A completare la sestina ci sarà Paterna in veste di Var e Paganessi ad affiancarlo come Avar.
Arbitro: Chiffi (sez. Padova)
Assistenti: Rossi m. - Ceccon
IV Uomo: Marinelli
VAR: Paterna
AVAR: Paganessi