Juve - Lazio, Sarri imbriglia Spalletti e sfiora il colpaccio: le sue pagelle dei quotidiani
09.02.2026 12:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Sarri e Spalletti termina con un pareggio, Kalulu salva il tecnico bianconero dalla sconfitta nel derby contro il rivale toscano. Juve - Lazio è stata una sfida avvincente, piena di occasioni, ma anche molto tattica. Sarri ha sfruttato gli errori della Juve e esaltato le qualità dei suoi, sopperendo così al gap tecnico evidente che c'è tra le due compagini. Ecco di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
IL CORRIERE DELLO SPORT - All. Sarri 6,5.
IL MESSAGGERO - All. Sarri 7,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - All. Sarri 6,5.
IL TEMPO - All. Sarri 7.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.