Lazio, Guardalà duro con la Juve: "C'è un problema lampante"
09.02.2026 14:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Giovanni Guardalà è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita tra Juve e Lazio, terminata con il risultato di 2-2 all'Allianz Stadium. Di seguito le sue parole.
"Ormai il copione di certe partite della Juventus è sempre quello, contro la Lazio mi è sembrato di rivedere la partita con Lecce, con un dominio bianconero e gol avversario alla prima occasione. lI problema è lampante, manca la finalizzazione, basti pensare che ieri la Juve ha infranto il record stagionale con trentaquattro tiri in porta segnando appena due reti. Spalletti lo ha ribadito, serviva un attaccante che non è arrivato e dovrà necessariamente arrivare a giugno, ma adesso c'è da concentrarsi sulla partita di sabato contro l'Inter".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.