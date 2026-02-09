Lazio, Marino pazzo di Maldini: "Partita straordinaria!"

Pasquale Marino, ex allenatore di Bari e Salernitana tra le ultime, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare la partita tra Juventus e Lazio, terminata 2-2 all'Allianz Stadium. Il tecnico si è espresso anche sulla prestazione di Daniel Maldini.

JUVE-LAZIO - "La Juventus del secondo tempo è stata tambureggiante. La Lazio ha avuto anche l'occasione per chiudere la partita, ma i bianconeri ne hanno avute di più facendo la partita nella metà campo biancoceleste. Alla fine, il risultato è giusto".

MALDINI - "Mi ha sorpreso. Ha fatto una partita straordinaria, protagonista nel cucire il gioco. Mi è piaciuta anche la personalità".



