Lazio, Ezio Greggio massacra la Juve: "Ma come si fa..."

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Un commento durissimo quello fatto su X da Ezio Greggio. Al termine della partita tra Juventus e Lazio - terminata per 2-2 -, il noto conduttore e attore, di fede bianconera, ha detto al sua sulla prova della squadra di Spalletti, criticando molti calciatori.

"Non ho visto la partita della sconfitta precedente della Juventus ma ho visto il pareggio di oggi. Sono sempre più convinto di ciò che scrivo da tempo: Spalletti è un signor allenatore e ha cambiato gioco, testa e grinta della Juve ma abbiamo troppi nuovi acquisti e qualche scarsone rimastoci sul gobbo, che non sono a livello della Juve. Ditemi come facciamo a segnare se a parte Yildiz, un po’ Thuram non abbiamo giocatori che sappiano ne tirare ne trovare la porta? Non a caso segnano spesso i difensori. Come dice Ezio Greggio “Con le rape non si fa il Barolo” neanche se l’enologo si chiama Luciano".