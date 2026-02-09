Lazio | Sarri e l'auspicio per fine stagione: "Magari bastassero un paio di ritocchi..."
09.02.2026
Nella conferenza stampa post Juventus-Lazio, Maurizio Sarri si è proiettato già a fine stagione, spiegando che sarebbe già un successo se, al termine del campionato, ci fosse la sensazione condivisa che con un paio di ritocchi la squadra possa essere competitva per un livello superiore rispetto a quello attuale. Chiamato a rispondere alle domande dei cronisti presenti all'Allianz Stadium, il tecnico ha spiegato:
"Se arriviamo a fine stagione con la convinzione che con un paio di ritocchi la squadra possa essere forte, perlomeno competitiva per un livello maggiore rispetto a quello attuale, sarebbe già un successo. Però sono soddisfatto dello spirito di questo gruppo, ha attraversato mille difficoltà senza mollare".
