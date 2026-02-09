FORMELLO - Lazio, ritiro a Coverciano per la Coppa Italia. In tre a rischio
FORMELLO - Archiviato il pareggio contro la Juventus, la Lazio si prepara alla sfida contro il Bologna in Coppa Italia. Per preparare al meglio la gara di mercoledì, i biancocelesti si fermeranno in ritiro a Coverciano, al centro sportivo della Nazionale italiana. Il ritorno a Formello sarà fatto solo successivamente in vista della partita con l'Atalanta (14 febbraio, ore 18).
Sarri rischia di perdere tre giocatori da Torino: sono da valutare le condizioni di Basic, Gila e Provstgaard, usciti per problemi muscolari. Preoccupa soprattutto il croato, che ha dato forfait all'intervallo; per gli altri due dovrebbero essere solo crampi. Sicuramente tornerà a disposizione Pellegrini, squalificato in campionato. È in pole per giocare dall'inizio al Dall'Ara.
Si sono rivisti in campo anche Romagnoli (salterà l'Atalanta), dopo le vicende di mercato, e Patric, rientrato dopo la lesione al polpaccio. Mancheranno Zaccagni, che ne avrà per un mese dopo l'infortunio accusato prima del Genoa, e Lazzari, out tre settimane.