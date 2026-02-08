Marchegiani spiega: "La Lazio è stata brava, è calata solo nel finale"
08.02.2026 23:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Dopo il pareggio con la Juventus, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della prestazione della Lazio di Sarri allo Stadium. Di seguito le sue parole: “La Lazio è stata brava perché era organizzata. Maldini alla lunga ha fatto una bella partita, così come Isaksen. La partita è stata di grande applicazione, poi è calata un po’ nel finale”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.