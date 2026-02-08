Juve - Lazio, problemi per Basic: al suo posto entra Dele-Bashiru
08.02.2026 21:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non ce la fa Basic. Dopo il primo tempo giocato contro la Juventus, il centrocampista della Lazio è costretto a uscire dopo aver accusato un problema muscolare intorno al 40'. Al suo posto è entrato Dele-Bashiru. Le condizioni del croato ora saranno da valutare in vista della gara contro il Bologna di Coppa Italia, in programma mercoledì sera.
