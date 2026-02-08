Juve, Locatelli a Dazn: "Quello che conta è vincere e dobbiamo farlo stasera"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Locatelli, capitano della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Lazio. Queste le sue parole: "Chiaramente siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, il calcio è così. Non è andato a buon fine, quello che conta è vincere ed è quello che dobbiamo fare stasera”.

"Inter? Senza mandarmela, io devo pensare a fare bene questa partita. Poi si vedrà, quello che conta è stasera. Yildiz? È un campione, la cosa più bella di lui è il ragazzo che è. Ieri ho sentito la proprietà per congratulami, ha già capito cosa significa giocare qui. Ce lo teniamo stretto, la società deve contare su questi giocatori”.

