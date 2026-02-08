Lazio, Sabatini: "Fabiani non fa autocritica. E su Raiola..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole in conferenza stampa di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio e per dire la sua sulla partita contro la Juve.

CONFERENZA FABIANI - "Non mi sono piaciute le parole di Fabiani. Se si sente l'esigenza di parlare, non lo si fa nel giorno in cui si presentano i nuovi giocatori. Toglie spazio ai nuovi arrivati. La scelta di comunicazione è totalmente sbagliata. Questo è l'ABC. Hai oscurato un minimo di passione e curiosità nei confronti dei laziali. A me non piace quando un rappresentante di una società si lasci andare a un linguaggio forte. Nella versione di Fabiani è evidente che manchi totalmente autocritica e quando non c'è autocritica esasperi i toni, non li plachi. Mi è sembrato si volessero dare le colpe al passato e al futuro. Una difesa grossolana. Raiola si difenderà davanti a un magistrato? Ma di cosa deve rispondere? Ma non scherziamo".

JUVE-LAZIO - "La Juve contro l'Atalanta ha prodotto tanto, ma non ha segnato. Bisognerà vedere come sta Yildiz, Conceicao non ce la farà sicuramente. Non trovo tanti temi in questa partita. I tifosi è giusto che si aspettino un moto d'orgoglio, anche se non è facile pretenderla a Torino, contro una Juve che sta andando forte. Se il direttore sportivo con tutta la sua grossolana rabbia e le sue esternazioni caserecce avesse trasmesso carattere e arrabbiatura collettiva, allora rivalutiamo la conferenza stampa".

MALDINI - "Se Sarri dovesse spostare Maldini sull'esterno, dopo averlo impiegato punta potrebbe mandarlo in confusione. Detto questo, io fatico a immaginarlo in quel ruolo. Mi sembra tecnicamente bravo, con tante pause in una partita, però molto leggero, anche di personalità. Immaginare Maldini contro Bremer ce ne vuole di fantasia. Io sono molto diffidente du questo esperimento, ma magari ha trovato il Mertens dei tempi del Napoli".