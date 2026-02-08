Bologna, Bernardeschi: "Contro la Lazio in campo con orgoglio"
Ancora un ko per il Bologna di Italiano che cade in casa contro il Parma e certifica la crisi. Alla fine del match questa l’analisi di Bernardeschi ai microfoni di Dazn.
“Come si supera questo momento? Con spirito e volontà. Oggi non meritavamo di perdere ma purtroppo il periodo non è positivo. Ora mercoledì abbiamo una partita importantissima da affrontare (contro la Lazio, ndr) e lo faremo con la consapevolezza che ci sta mancando qualcosina ma, il calcio, ci dà subito la possibilità di rifarci. Siamo i campioni in carica e questo deve pizzicarci l’orgoglio. Scenderemo in campo con orgoglio".
