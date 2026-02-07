FORMELLO - Lazio, Maldini ancora falso nueve. Dubbio sulla fascia, torna Romagnoli

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Una certezza e qualche dubbio. La notizia sicura è il ritorno tra i convocati di Romagnoli, inserito nella lista da Sarri dopo i tre giorni di allenamenti in gruppo. Il difensore salvo sorprese affiancherà Gila al centro del reparto arretrato. Il Comandante in conferenza stampa ha preannunciato l'imminente ritorno di Alessio.

In difesa non ci sono ballottaggi vista la squalifica di Pellegrini e poi anche dell'infortunio di Lazzari (lesione al polpaccio). Anche a centrocampo nessun dubbio: Basic e Taylor ai lati di Cataldi. Rovella sta migliorando le proprie condizioni, non è però ancora pronto, se necessario verrà sganciato soltanto per uno spezzone. Przyborek alla prima chiamata, è un ragazzo ancora tutto da decifrare. Belahyane e Dele-Bashiru le altre due opzioni.

Gli interrogativi sono in attacco. Potrebbe essere confermato il tridente visto con il Genoa: Maldini falso nueve, Isaksen e Pedro ai suoi lati. L'ex Atalanta non verrà spostato sulla fascia, ha appena cominciato l'apprendistato da attaccante centrale, Sarri non vuole alimentare la confusione tattica. È in bilico soprattutto la maglia a sinistra, se la contendono Pedro e Noslin, provato come ala nelle ultime sgambate in alternativa allo spagnolo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Przyborek, Belahyane, Rovella, Dele-Bashiru, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.