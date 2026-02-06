FORMELLO - Lazio, Sarri verso la Juve: rimangono solo due dubbi
FORMELLO - Un solo allenamento, poi la sfida alla Juventus. Sarri ha ancora due dubbi da risolvere, in difesa e in attacco. Le riflessioni continueranno sabato mattina, è rimasta solo la rifinitura (seguita dalla conferenza stampa). Dietro salgono le quotazioni di Romagnoli: dopo le vicende di mercato (e fisiche, ha smaltito un affaticamento) può tornare subito titolare in coppia con Gila.
Più indietro Provstgaard, che rischia di finire di nuovo in panchina. A sinistra si rivedrà Nuno Tavares (manca dall'inizio da due mesi), con Marusic a destra di fronte a Provedel in porta. Non ci saranno Pellegrini (squalificato) e Lazzari, finito ko per una lesione al polpaccio (tre settimane di stop). Solo conferme a centrocampo, con Basic e Taylor ai lati di Cataldi.
Andrà ancora in panchina Rovella, non è pronto per scendere in campo dal primo. L'altro grande ballottaggio è nel tridente: Noslin insidia Pedro a sinistra, lo spagnolo è in vantaggio per prendere il posto di Zaccagni (out un mese). Al centro Maldini è in pole sia su Ratkov che su Dia (tornato in gruppo), con Isaksen ancora a destra. Le ultime prove tattiche chiariranno l'undici di Torino.