Lazio, Orlando sicuro: "Lotito deve lasciare, ha fatto il suo tempo"
06.02.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Orlando ha commentato il momento che sta vivendo la Lazio.
Una punto di vista semplice ma diretto che punta il dito sul patron biancoceleste Lotito: "Credo abbia fatto il suo tempo Lotito e credo debba lasciare”, questo il commento soprattutto in riferimento alla protesta dei tifosi che, anche in occasione della sfida contro l'Atalanta, lasceranno lo stadio vuoto.
