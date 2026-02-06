Lazio, Motta ha le idee chiarissime: ha svelato il suo obiettivo
06.02.2026 17:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Edoardo Motta è arrivato alla Lazio con delle prospettive precise. Il classe 2005 prenderà il posto di Christos Mandas come vice-Provedel, ma intervenuto in conferenza stampa il giovane estremo difensore ha dimostrato di avere le idee chiarissime.
"Se voglio diventare il titolare? Credo che la prospettiva ci sia, io non spingo per niente, aspetto il mio momento e cercherò si sfruttarlo a dovere”.
Niccolò Di Leo
