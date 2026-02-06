Lazio, Rambaudi: "Contestazione? Non si può più far finta di niente"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della prossima sfida della Lazio contro la Juventus, soffermandosi, poi, sulla decisione del tifo organizzato biancoceleste di proseguire la contestazione. Queste le sue parole:

"La Juventus comunque ieri ha dimostrato di essere in forma. Koopmeiners ora è impresentabile, anche se all’Atalanta aveva fatto benissimo con Gasperini. Sulemana in due minuti ha fatto tutto quello che nel resto della gara non aveva fatto Raspadori; quando i ritmi si alzano, lui sparisce. La Lazio domenica incontrerà una squadra con una sua identità ben precisa; sarà arrabbiata ma anche stanca dopo le energie spese. Comunque puoi fare un’ottima gara e metterli in difficoltà, giocando con attenzione e con uomini, tipo Maldini, che possono dare qualcosa in più".

Maldini centravanti, Isaksen a destra e Pedro a sinistra: così partirei a Torino. La Lazio può far male con ripartenze, cambi gioco. Sulla base di questo metterei Provstgaard a sinistra, in mezzo Gila e Romagnoli, con Marusic a destra; in tutto ciò metterei Tavares più avanti. Magari anche a partita in corso si potrebbe provare una situazione del genere. Io nelle grandi partite Cancellieri non lo vedo. Contro la Juventus te la puoi giocare con l’organizzazione difensiva che hai".

"Contestazione? Lotito deve capire come si è arrivati a questo punto. Questo deve far capire che è finita: circa 30mila persone hanno scelto, con sacrificio, di non andare allo stadio, Non si può più far finta di niente, siamo ad un punto di non ritorno”.