Ex Lazio | Immobile dopo l'esordio con il Paris FC: "Mi manca ritmo e..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile ha già iniziato la sua esperienza in Francia con il Paris FC dopo aver salutato il Bologna. L'ex attaccante della Lazio ha già fatto il suo esordio contro il Lorient, in Coupe de France. Ai microfoni de Le Parisien ha parlato delle sue sensazioni e del suo momento di forma. Di seguito le sue parole.

"È stata una settimana un po’ complicata, perché abbiamo dovuto fare tutto molto in fretta per chiudere il trasferimento. Ma sono davvero felice di essere qui: ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare e di crescere rapidamente. Voglio dare una mano, aiutare il gruppo a segnare più gol. Ho fatto un solo allenamento con il resto della squadra, ma ci aspetta già una partita importante domenica ad Auxerre".

"Mi sono sentito bene in campo, anche se ho avvertito la mancanza di ritmo, perché a Bologna ho giocato poco. Sarà una lotta serrata fino alla fine della stagione. Sto anche cercando casa a Parigi per vivere qui con la mia famiglia. È una delle città più belle del mondo, sono sicuro che ci troveremo bene".