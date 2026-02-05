Lazio, attesa per il rientro di Zaccagni: in programma nuovi controlli
05.02.2026 13:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La Lazio incrocia le dita e spera di riavere a disposizione il prima possibile Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è un punto fermo di questa Lazio, uno dei pochi superstiti dello zoccolo duro dello spogliatoio, soprattutto per carisma e tecnica.
Ancora non ci sono certezze sulla data del rientro. Proprio per questo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nei prossimi giorni sono previsti nuovi controlli per calcolare con maggior accuratezza i tempi di recupero dalla lesione addominale.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.