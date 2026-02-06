Lazio, Motta svela i suoi punti di forza: "Sono bravo nel..."
06.02.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Edoardo Motta, nuovo portiere della Lazio, si è presentato all'ambiente biancoceleste in conferenza stampa. Il classe 2005 ha parlato del suo trasferimento dalla Reggiana, svelando anche i suoi punti di forza e quelli in cui, invece, dovrà migliorare nel suo percorso nella Capitale.
"Non è facile analizzare sé stesso, non vorrei passare come una persona spavalda o poco sicura di sé. Devo migliorare sotto tanti punti di vista, in base alle richieste dell’allenatore. Se vogliamo trovare un punto di forza, direi la posizione in porta, mi sento molto affidabile. Ho tanto da migliorare e da apprendere, è quello che cerco di fare tutti i giorni".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.