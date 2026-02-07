WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Brave le ragazze! Martin? Parla poco, ma..."

La Lazio Women travolge il Genoa 2-5 e conquista, in rimonta, tre punti fondamentali per la classifica. Al termine della sfida, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato così mister Gianluca Grassadonia: "Abbiamo fatto un po’ tutto noi, siamo passati in svantaggio su una palla che potevamo fare meglio. La squadra secondo me ha fatto un grandissimo primo tempo per qualità e occasioni create, per lucidità perché non era facile mantenere la calma e passare in vantaggio. Chiaramente il secondo gol allo scadere del primo tempo non ci sta per come è arrivato, dobbiamo crescere tanto perché ci facciamo male da soli. Poi la squadra è stata brava nel secondo tempo a chiuderla e a portare a casa tre punti importanti perché ci fanno rimanere lassù”.

“Dal punto di vista del gioco, tecnico tattico, la squadra ha fatto bene perché abbiamo creato tanto e poteva, secondo me, finire anche in maniera più larga il primo tempo. Dobbiamo migliorare sulle ingenuità perché sono tante e pesanti, ma lavoriamo tanto per questo. Visentin è una giocatrice che ha delle caratteristiche ben precise, è stata brava a interpretare quel ruolo lì. Ha fatto molto bene, le ha messe in difficoltà. Le ragazze sono brave a rimanere sempre concentrate e con grande intensità, rimaniamo così”.

“Quanto è importante per Piemonte aver ritrovato il gol? È importante che facciano gol soprattutto gli attaccanti e i centrocampisti. È importante rimanere aggrappati durante la settimana lavorare in un certo modo, a meritarsi la maglia, a spingere chi gioca di meno a dimostrarmi che può giocare. La competitività durante l’allenamento ti porta ad alzare anche il livello sia dell’allenamento sia della gara”.

“Martin? È una ragazza che parla poco, lavora tanto. Ha ingoiato bocconi amari e sicuramente veniva da un calcio diverso e ha faticato tantissimo i primi mesi, a livello di intensità e di gamba. Oggi è una giocatrice importante e che sta dimostrando il proprio valore. Abbiamo bisogno di questo, che stiano tutte bene e che il livello di competitività salga sempre di più”.

