Lazio, Rayan da sogno in Inghilterra: è già arrivato il primo gol - VIDEO
L'ultimo sabato di Premier League si è rivelato speciale per Valentìn Castellanos. L'attaccante del West Ham ha segnato la sua prima rete nel campionato inglese, durante la sfida salvezza contro il Burnley. La sua, però, non è l'unica notizia che arriva da Oltremanica e che riguarda la Lazio o, comunque, i movimenti di mercato nella sessione invernale.
Al Vitality Stadium di Bournemouth, infatti, le Cherries sono riuscite a strappare un pareggio contro l'Aston Villa grazie alla prima marcatura rossonera di Rayan. L'esterno classe 2008 era stato uno degli obiettivi dei biancocelesti durante l'ultima finestra trasferimenti. Ricevuta palla sulla destra, si è accentrato saltando il diretto marcatore e con la punta destra ha beffato il Dibu Martinez sul suo palo realizzando l'1-1 definitivo.
Un gol che ne ha messo in mostra le sue qualità individuali e che, dopo l'assist della scorsa giornata di Premier League, ha segnato in maniera indelebile l'inizio dell'avventura inglese dell'ex talento del Vasco da Gama.
Rayan is up and running in the @premierleague pic.twitter.com/FV7USE9Ltm— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) February 7, 2026