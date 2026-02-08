Serie A | Non solo Juve - Lazio: il programma della giornata
08.02.2026 10:30 di Simone Locusta
Prosegue la ventiquattresima giornata. I verdetti delle prime gare hanno spostato poco in zona retrocessione, con Fiorentina, Verona e Pisa che hanno guadagnato un solo punto, così come il Torino di Baroni. Il Napoli ha battuto invece il Genoa grazie a un rigore dubbio allo scadere.
Il big match di questa sera sarà Juventus - Lazio, ma ci sono altre tre sfide in programma. Ecco di seguire le gare della domenica:
BOLOGNA - PARMA (Ore 12:30)
LECCE - UDINESE (Ore 15:00)
SASSUOLO - INTER (Ore 18:00)
JUVENTUS - LAZIO (Ore 20:45)
