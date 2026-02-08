"Serve un'altra prova d'orgoglio": l'editoriale di Mimun per Juve - Lazio
"Continua il nostro mesto campionato con risultati e intermittenza e una situazione caotica come non mai". Inizia così l'editoriale di Clemente Mimun sulle colonne de Il Messaggero. Il direttore del TG5 si è espresso poi sulla partenza di tanti giocatori importanti, sulla permanenza di Romagnoli solamente per ragioni burocratiche e, infine, sulla contrapposizione tra la tifoseria e la società, non destinata a placarsi, rendendo ancora più complesso il compito dei giocatori, "che non possono non risentire del clima mefitico che ormai li avvolge".
Poi, entrando nel discorso legato alla sfida contro la Juventus, il giornalista non sembra esser affatto ottimista sul risultato dell'Allianz: "La squadra di Spalletti non è alla nostra portata e uscire indenni da Torino sarebbe un miracolo". Tuttavia, prosegue Mimun, l'altra faccia della medaglia mostra segnali d'orgoglio da parte dei biancocelesti contro il Genoa, nonostante le tante difficoltà. La vittoria non è arrivata, secondo il suo punto di vista, grazie a rigori "riparatori", ma perché almeno questa volta il Var ci ha visto bene, rischiando entrambe le volte l'arbitro Zufferli.
Tra Juventus e Atalanta, conclude Mimun, "rischiamo seriamente di restare a bocca asciutta. Sarebbe un grosso guaio. Speriamo di riuscire a evitarlo".