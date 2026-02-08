Juve - Lazio, tre mesi dopo: la vittoria di Sarri, l'addio di Tudor e Spalletti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Juve-Lazio, a poco più di tre mesi di distanza dall'ultima volta, è totalmente capovolta. La fotografia del 26 ottobre fa venire i brividi: 1-0 per Sarri all'Olimpico, pieno di gente, gol di Basic. Tudor esonerato, l'apice della crisi bianconera. L'ex tecnico biancoceleste aveva perso nella stessa settimana a Madrid e Como. Tre giorni dopo sarebbe arrivato Spalletti con Menichini, vice-storico, e Martusciello, ex assistente di Sarri alla Lazio e alla Juve.

Quella sera, riporta Corriere dello Sport, Mau era a meno uno dai bianconeri e in teorica corsa per l'Europa. Ora, salvo clamorosi ribaltoni, gli resta la Coppa Italia per salvare la stagione, lavora in un ambiente in cui va avanti ormai da inizio campionato la contestazione a Lotito e deve cercare di restituire ordine tattico a una squadra senza riferimenti.

Basic mezzala destra e non sinistra, tanto per dire, è un controsenso a cui è stato costretto da una sessione in cui non sono certamente arrivati i profili richiesti. Succedeva anche in passato, sì, ma rallenta l'addestramento. Sarri è stato l'ultimo allenatore scudettato a Torino. Spalletti, sei anni dopo, sembra stia riportando la Juve al vertice.