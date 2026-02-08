Lazio, Hernanes su Romagnoli: "Ha accettato la situazione, ma penso che..."
Hernanes, direttamente dallo studio di "Fuoriclasse" di Dazn, ha detto la sua sul momento che sta vivendo Romagnoli. Le parole dell'ex biancoceleste: "Io ho riflettuto e ho capito che quando siamo giocatori e siamo chiamati a essere supereroi. Acquisisci una capacità che non è normale, siamo chiamati a saper gestire queste situazioni. Vuoi andare da una parte ma magari non puoi. Secondo me lui da giocatore ha messo a posto le idee, ha accettato la situazione e giocherà per la Lazio”.
