Lazio, Marcolin: "L'assenza dei tifosi può danneggiare la squadra"
Dario Marcolin, nel pre gara di Juventus - Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn della situazione che si sta vivendo in casa biancoceleste riferendosi anche alla questione tifosi: "È una spinta in meno sicuramente, ti manca qualcosa e la forza del tuo pubblico. Probabilmente andrò avanti per qualche partita, può dare problemi alla squadra. Per la Lazio questo è un momento di defezione”.
