Juve, Chiellini a Dazn: "Rinnovo Spalletti? Non c'è fretta, è venuto..."
08.02.2026 20:21 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il rinnovo di Luciano Spalletti è un tema caldo in casa Juve. Ne ha parlato anche Giorgio Chiellini in diretta su Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Lazio: "Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo, si vede nei suoi occhi la gioia di allenare la Juve. Non c’è fretta. Luciano è venuto con grande voglia, ha firmato un contratto senza garanzie perché voleva mettersi in gioco. Fa parte del presente e del futuro”.
