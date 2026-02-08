Bologna in crisi: quarta sconfitta di fila in Serie A. E il Dall'Ara ora è un tabù
08.02.2026
Il Bologna ha perso ancora. Ha vinto il Parma, decisivo il gol di Ordonez praticamente allo scadere. Per i rossoblù si tratta della quarta sconfitta consecutiva in Serie A, dopo il successo contro il Verona dello scorso 15 gennaio. E in casa, al Dall'Ara, la squadra di Italiano ha smesso di fare risultato: l'ultima vittoria è datata 9 novembre 2025, il 2-0 contro il Napoli. Alla prossima, in Coppa Italia, il Bologna ospiterà la Lazio di Sarri; poi in campionato sfiderà il Torino in trasferta.
