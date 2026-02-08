Juve - Lazio, gol Pedro o autogol Bremer? La decisione della Lega
08.02.2026 21:50 di Christian Gugliotta
All'intervallo della sfida contro la Juventus, la Lazio comanda per 0-1 grazie alla rete arrivata in pieno recupero da una conclusione di Pedro deviata da Bremer e infilatasi alle spalle di Di Gregorio.
Nonostante il tocco decisivo del difensore brasiliano, la Lega Serie A ha scelto di assegnare la rete all'attaccante biancoceleste, che trova, così, il secondo gol consecutivo.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.