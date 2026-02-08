Lazio, Cucchi: "Squadra motivata, prestazione preziosa"
08.02.2026 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Una gara in cui le emozioni non sono mancate quella dell'Allianz Stadium, conclusa 2-2, con le reti di Pedro e Isaksen da un lato e quelle di McKennie e Kalulu dall'altro.
Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Partita serrata. Provedel per almeno 4 volte nega il gol alla Juventus che ha attaccato a testa bassa per tutta la ripresa. Ottima reazione juventina allo 0-2. La Lazio ha giocato una buona gara. Squadra concentrata e motivata. Prestazione preziosa".
