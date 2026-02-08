Juve, Kalulu a Dazn: "Sono arrabbiato, non è facile. Abbiamo dato tanto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Oggi sono deluso perché abbiamo dato tanto, dopo tre giorni così abbiamo dato tanto per avere questa vittoria. Non è facile da vedere, ma dobbiamo e poi ci sta la prossima partita”. Ha parlato così Kalulu ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus - Lazio.

Il bianconero, autore del gol che ha permesso alla Vecchia Signora di riacciuffare il pareggio, proseguendo ha aggiunto: “Per me non è la reazione, dall’inizio eravamo così e avevamo avuto occasioni. La cosa positiva è che non abbiamo abbassato la testa, siamo stati concentrati durante tutta la partita per me. Questo mi fa rabbia, dovevamo essere più efficaci dentro l’area”.

