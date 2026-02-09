Juventus, Spalletti in conferenza: "Lazio forte e ben allenata. Ecco cosa dirò ai miei"
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le parole del tecnico bianconero:
Che clima c'è nello spogliatoio?
"È il clima di quelli corretti perché anche questa sera abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io chiedo a loro di non buttare mai via il pallone anche quando esiste il rischio, perché se si riesce a giocare il pallone poi possiamo andare ad attaccare. È una richiesta altissima, perché è un club grandissimo con una grande atmosfera, poi è chiaro che possano venir fuori degli errori in più. Però l'intensità e il carattere dei giocatori di ribaltarla con l'idea di provare a soffocare gli altri non dobbiamo fare troppa confusione ed essere frenetici. Noi abbiamo la possibilità di sbagliare meno palloni quando proviamo ad accerchiare gli altri e quando vogliamo riempire l'area di rigore, noi dobbiamo essere ancora più bravi, però secondo me abbiamo fatto dei passi avanti enormi. Io domani entro in riunione e faccio i complimenti a tutta la squadra perché abbiamo fatto una prestazione top. La Lazio è forte ed è allenata bene poi dopo il gol del 2-2 abbiamo avuto due occasioni per vincere. Io andrò a dirgli che devono sentirsi ancora più felici in queste situazioni. Loro devono essere felici ad avere tutta questa pressione addosso e questo è lo switch che devono fare, perché questa è la vita che abbiamo deciso di fare".
Cosa dirà a Cambiaso?
"Quello che gli ho sempre detto che secondo me è un calciatore che sa giocare a calcio. Lui ha questa qualità di stare dentro ad un moto perpetuo con qualità. Lui sa giocare bene dentro il campo e sull'esterno. Ha fatto bene nel primo tempo e nel secondo dovevamo fare qualcosa in più. Cabal ha più fase difensiva, mentre Cambiaso è più offensiva e noi doveva ribaltare il risultato. Poi non ha letto quella palla di prima e sono situazioni che deve mettere a posto. Nel calcio vince chi pensa prima, chi fa due cose insieme e noi ancora vediamo una cosa sola".