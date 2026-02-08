CLASSIFICA - Lazio, piccolo passo in avanti: staccata l'Udinese
08.02.2026 22:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Potevano essere tre punti in più. Poi è arrivato il gol di Kalulu in extremis e la Lazio conquista un solo punto al termine della partita giocata questa sera contro la Juventus. In classifica cambia poco o nulla: ora a quota 33, i biancocelesti riescono in questo modo a staccare l'Udinese, che rimane a 32 punti dopo la sconfitta contro il Lecce.
L'Atalanta è al settimo posto, a tre lunghezze di distanza dalla squadra di Sarri. Tuttavia, la Dea deve ancora giocare la ventiquattresima giornata di Serie A - sarà impegnata domani pomeriggio con la Cremonese. Il Como è ancora più su, a 41. Guardando in basso, dietro all'Udinese c'è il Bologna, a 30 punti dopo la disfatta col Parma.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.