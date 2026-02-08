Juve - Lazio, Sarri modifica il cambio: cos'è successo con Rovella
08.02.2026 22:31 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cambia il cambio. Nel secondo tempo della gara contro la Juventus, Sarri ha dovuto modificare all'ultimo la sostituzione. Era pronto a entrare Rovella, avrebbe preso posto a centrocampo. Poco prima del suo ingresso, però, Gila si è accasciato a terra e ha chiesto di uscire. Per questo il numero 6 della Lazio è tornato a sedersi in panchina ed è entrato Romagnoli al posto dello spagnolo.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.