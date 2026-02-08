Di Canio su Mancini: "Si butta a terra. Gasperini? Prima di parlare..."
Negli studi di SkySport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato della vicenda legata agli arbitri, al Var e alle simulazioni su cui si sono espressi nelle ultime ore sia De Rossi che Gasperini. Di seguito le sue parole.
“Gli allenatori quando parlano di queste cose (arbitri, falli e simulazioni, ndr.) non sono credibili, perché sono i primi tifosi del loro lavoro. Vale per Gasperini come per tutti gli altri: prima di parlare guarderei me stesso e quello che faccio in campo, quando mando a quel paese gli arbitri e i guardalinee anche per un fallo laterale. Anche Mancini, per esempio, è uno bello tosto, mi piace. Ma quando lo toccano sulla spalla si butta a terra e si mette le mani in faccia…”
