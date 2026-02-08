Lazio, Sarri a Dazn: "Maldini ha un potenziale alto. Su Romagnoli..."
08.02.2026 20:10 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A pochi minuti dall'inizio di Juventus - Lazio, gara valida per la ventiquattresima giornata della Serie A, è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn per presentare la sfida. Ecco di seguito le sue parole:
"Partita di livello alto, gli avversari stanno bene, sono in grande salute, dobbiamo esprimerci a livelli alti. Romagnoli? Lui è sempre stato importante, abbiamo 3 partite in 6 giorni, preferiamo farlo allenare ancora un po' prima di buttarlo dentro. Maldini? Ha un potenziale altissimo, tirarlo fuori è stata dura per tutti, vediamo se il ragazzo riesce a maturare. Taylor? Non era in gran condizione, sta crescendo, è il più esperto tra quelli arrivati".