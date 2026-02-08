Bologna, Italiano: "Non possiamo abbatterci. Contro la Lazio..."

Jessica Reatini
Un Vincenzo Italiano decisamente amareggiato quello che, al termine della gara persa contro il Parma, ha commentato la sfida in conferenza stampa.

“Siamo vivi e crediamo in quello che facciamo. Non possiamo abbatterci perché mercoledì avremo un quarto d finale contro la Lazio e se faremo una grande partita, forse, torneremo a gioire nel nostro stadio”.

“Vedere gente che va via prima del fischio finale è il mio più grande rammarico. Vogliamo far tornare a gioire la nostra gente”.

