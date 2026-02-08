Bologna, Italiano: "Non possiamo abbatterci. Contro la Lazio..."
Un Vincenzo Italiano decisamente amareggiato quello che, al termine della gara persa contro il Parma, ha commentato la sfida in conferenza stampa.
“Siamo vivi e crediamo in quello che facciamo. Non possiamo abbatterci perché mercoledì avremo un quarto d finale contro la Lazio e se faremo una grande partita, forse, torneremo a gioire nel nostro stadio”.
“Vedere gente che va via prima del fischio finale è il mio più grande rammarico. Vogliamo far tornare a gioire la nostra gente”.
