Ravanelli: "Lazio con cuore e carattere". Poi il durissimo attacco al Var

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo. In altri campionati, il Var viene usato in un'altra maniera. Per come lo usiamo noi, la tecnologia permette a qualsiasi giocatore in campo di barare". Così Fabrizio Ravanelli, doppio ex di Juve e Lazio e attaccante dell'ultima Champions League dei bianconeri, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'uso del Var che sta facendo storcere il naso a molti addetti ai lavori. "Oggi la classe arbitrale lascia molto a desiderare. Oggi - aggiunge - c'è sempre una continua lotta per ingannare l'arbitro, una volta c'era molto più rispetto. Casarin, Agnolin, Di Bello; c'erano tanti arbitri con forte personalità e questo incideva nel rapporto".

Juve-Lazio, doppio ex: "Bella partita, la Juve ha dimostrato ancora una volta le problematiche nel fare gol. Una difficoltà incredibile nel finalizzare - sottolinea Ravanelli - e poi al primo tiro in porta ha subito gol. La Lazio, invece, ha giocato una grande partita di cuore e carattere. Nella Juve c'è un grande miglioramento nel gioco, nel senso di appartenenza. Deve continuare così, anche se mancano 3-4 giocatori per colmare quel gap con altre squadre come l'Inter".