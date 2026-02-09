Serie A | In campo Roma e Atalanta: ecco il programma
09.02.2026 11:00 di Simone Locusta
La ventiquattresima giornata della Serie A si avvicina al termine, sono tre le gare rimanenti ma solo due si giocheranno oggi (Milan - Como è stata rimandata per via delle Olimpiadi). Dopo la manita dell'Inter al Sassuolo e il pareggio in extremis della Juve contro la Lazio, oggi scenderanno in campo Roma e Atalanta per rispondere alle contendenti. Ecco di seguito il programma:
ATALANTA - CREMONESE (Ore 18:30)
ROMA - CAGLIARI (Ore 20:45)
