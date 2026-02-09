Lazio, è emergenza in difesa: problemi al flessore per Provstgaard. E Gila...
RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce dallo Stadium con la convinzione di avere le care in regola per poter concludere in crescendo questo campionato, ma anche con qualche cerotto di troppo.
La prossima sfida contro il Bologna, in Coppa Italia, sarà fondamentale, ma mentre Sarri ritroverà Pellegrini (a Torino assente per squalifica), molto probabilmente non avrà né Basic né Gila, usciti entrambi anzitempo contro la Juventus per quelli che sembrano essere gli ennesimi problemi muscolari della stagione. In dubbio, però, c'è anche Provstgaard: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il centrale danese potrebbe avere un problema al flessore.
Andranno fatti tutti gli esami del caso, ma tra Gila e Provstgaard a rischio, Gigot e Lazzari infortunati, Patric in condizione precaria e Romagnoli squalificato per l'Atalanta, la difesa biancoceleste rischia di doversi interfacciare con una nova emergenza. L'ennesima per rosa biancoceleste.