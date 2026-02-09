Lazio, Giordano: "Sarri l'ha preparata bene! E su Maldini..."

Al termine della partita pareggiata dalla Lazio contro la Juve all'Allianz Stadium, è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano. L'ex attaccante biancoceleste ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Maurizio Sarri.

"La Lazio ha fatto una bella partita, gagliardia, studiata. Hanno giocato bene, hanno saputo soffrire. E' mancato il colpo del k.o. C'è il rammarico di non aver fatto una partita simile prima. Il pareggio è giusto, ma resta il rammarico per aver preso il gol all'ultimo. Tavares ha giocato bene, ha salvato il gol su Bremer, ha spinto quando aveva la possibilità. Forse è ancora condizionato nell'andare ad attaccare. Tutti si sono impegnati. Taylor ha fatto più il Guendouzi rispetto al Milinkovic. Lo spirito di gruppo è stato notevole. Sarri l'ha preparata bene. Questa squadra può fare molto di più di quanto visto fino ad adesso. Ci siamo persi punti e prestazioni tra qualche chiacchiera e l'altra".

TAYLOR - "Taylor ha fatto una partita completa. Il mio migliore in campo è Provedel. La partita è stata ottima di singoli e di squadra. Questo mi aspetto dalla Lazio, non avendo una squadra superiore alle cinque o sei del campionato. Taylor ha qualità e visione di gioco, ha fatto anche il mediano per prendere il posto di Basic non avendo Dele-Bashiru queste caratteristiche".

TAVARES - "Tavares non ci rinuncerei mai. Lui è il terzino più forte. Ha risposto bene. Ti toglie qualcosa difensivamente, ma intimorisce gli avversari. Poi oggi Kalulu ha fatto una partita fantastica".



MALDINI - "Maldini ha fatto tutto tranne il centrocampo, ha girato nella zona d'attacco facendo quello che sa fare. Ha coperto gli spazi, si è mosso su tuttto il fronte e ha fatto bene a 30/40 metri dalla porta. Dipende che centravanti intendiamo con lui".

CAMBIO ISAKSEN - "Non ho capito il cambio di Isaksen al 90', aveva appena segnato e stava giocando bene. In fase di contenimento stava giocando bene, forse era stanco. Dal campo si anno percezioni diverse".

DELE-BASHIRU - "Cammina troppo? Ognuno è fatto a suo modo. Se avesse un atteggiamento diverso probabilmente sarebbe un altro giocatore. Dà l'idea di essere troppo spaesato in campo. Forse è spaesato da quanto gli viene richiesto, ma è un giocatore di Serie A e deve saperlo fari. Quest'anno non sta riuscendo a dare quello che aveva dato lo scorso anno, nonostante fosse stato altalenante anche con Baroni".

BOLOGNA - "Il Bologna ha giocato in dieci e questo potrebbe averlo portato a spendere molte energie. Ha il morale sotto i tacchi perché è in difficoltà. Dobbiamo andare lì e fare la nostra partita, consapevoli che anche loro vedono nella Coppa Italia una grande occasione e hanno giocatori che possono far male".