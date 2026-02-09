Lazio, scatta il ritiro a Coverciano: il programma pre-Coppa Italia
RASSEGNA STAMPA - Dopo l’impegno di Torino contro la Juventus, la Lazio ha scelto di restare in Piemonte per la notte e nella giornata di oggi raggiungerà Firenze con un volo charter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, proprio da stamattina scatterà il ritiro pre-Coppa nel centro tecnico federale di Coverciano, con una seduta di allenamento prevista nel pomeriggio. Domani, sempre nel pomeriggio, è in programma la rifinitura.
Mercoledì mattina la squadra si sposterà poi a Bologna: pranzo in un hotel della città e trasferimento al Dall’Ara nel tardo pomeriggio, in vista del match delle 21 contro il Bologna, valido per i quarti di finale di Coppa Italia e con in palio l’accesso alla semifinale. Al termine della gara, la Lazio farà rientro a Roma in charter.
La settimana proseguirà giovedì con un allenamento mattutino a Formello, venerdì con una doppia seduta e sabato con il nuovo impegno di campionato contro l’Atalanta. Domenica e lunedì, infine, saranno giorni di riposo. Un calendario fitto e decisivo, che rende questa una vera settimana clou per la Lazio.