Lazio, Isaksen si è sbloccato: adesso è lui il titolare
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen ha vissuto una serata da protagonista a Torino, ma no è bastato per portare a casa i tre punti. Nella sfida contro la Juventus, terminata con un pareggio grazie al gol di Kalulu in extremis, l'esterno danese si è finalmente sbloccato.
Non era una giornata semplice, i bianconeri venivano dalla sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta e in campionato erano in una striscia positiva. Come riporta il Corriere dello Sport, Isaksen non segnava dal 7 dicembre e nel complesso questo è il suo terzo gol stagionale (il primo in trasferta).
Il gol è solo il risultato di un lento miglioramento che già si era notato nelle partite precedenti, a partire dal Genoa. Fino a questo momento si era giocato il posto con Cancellieri, ma il minutaggio pendeva a favore dell'italiano. Questo Isaksen sarà difficile da togliere, la Lazio spera che possa trovare una continuità che gli è spesso mancata.