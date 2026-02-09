NEWS | È morta Patrizia De Blanck: la Contessa aveva 85 anni
09.02.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
All'età di 85 anni è morta Patrizia De Blanck, la famosa Contessa che in passato ha partecipato a diversi programmi televisivi. Da tempo lottava contro una terribile malattia: l'annuncio della scomparsa... <<< PATRIZIA DE BLANCK >>>
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.